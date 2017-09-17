Путин поздравил Атамбаева с днем рождения

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с днем рождения, отметив, что в России высоко ценят его вклад в укрепление стратегического партнерства двух стран. Текст поздравления опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Ваша деятельность на посту главы государства, направленная на решение актуальных задач социально-экономического развития Киргизии и укрепление ее международных позиций, снискала Вам заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом", - говорится в телеграмме.

Президент РФ также отметил вклад Атамбаева в развитие конструктивного взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ и других многосторонних структур. Путин пожелал президенту Киргизии крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

В Сочи 14 сентября прошли переговоры президентов России и Киргизии, в ходе которых Путин констатировал рост товарооборота и позитивные подвижки практически во всех направлениях сотрудничества двух стран. Атамбаев в свою очередь сообщил, что до конца своих президентских полномочий в декабре текущего года планирует еще несколько раз встретиться с президентом России.

Выборы президента в Киргизии назначены на 15 октября нынешнего года. Действующий глава государства на этот раз не имеет права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам занимать эту должность более одного шестилетнего срока.