Небензя: Киев может представить свой проект резолюции по размещению миссии ООН в Донбассе

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. США и Украина выразили неготовность работать по тексту проекта резолюции о размещении охранной миссии ООН в Донбассе, при этом Киев может представить альтернативный документ. Об этом заявил в понедельник в беседе с ТАСС постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Этот проект уже обсуждался в рамках Совета Безопасности, на него была реакция со стороны партнеров, - сказал дипломат. - Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы, у них будут существенные замечания, а возможно у украинцев будет и контрпроект по вопросу о размещении миротворческой миссии в Донбассе".

"Украинская сторона уже давно ходила с этим вопросом, - продолжил Небензя. - Я могу только предположить, что президент [Украины Петр] Порошенко, который будет участвовать в сессии Генассамблеи, что-то на эту тема будет говорить. Что, мы пока не знаем, но догадываемся".

"Посему обсуждение нашего проекта на данный момент не происходит. Ближайшую неделю оно просто невозможно логистически, потому что неделя высокого уровня не даст возможность заниматься экспертными работами", - пояснил российский постпред при ООН.

При этом Небензя заверил, что Россия продолжит работу над документом. "Мы его под сукно не положили, мы будем его далее продвигать, когда для этого наступят подходящие условия", - сказал он.

Он также сообщил, что тема размещения охранной миссии в Донбассе будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня в ходе министерской недели в рамках сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"Я думаю, тема, разумеется, будет подниматься на заседании Совета Безопасности открытого состава по миротворчеству с участием глав государств. Россия там будет представлена министром [иностранных дел] Сергеем Лавровым", - сказал Небензя.