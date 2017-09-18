Россия, скорее всего, не подпишет декларацию США по реформе ООН

ООН, 18 сентября. /Спец. корр. ТАСС Мария Хренова/. Москва выступает за реформирование ООН путем переговоров и, скорее всего, не поддержит предложенную США декларацию по преобразованию всемирной организации. Об этом заявил в воскресенье в интервью ТАСС постоянный представитель России при Объединенных Нациях Василий Небензя.

"Я думаю, что, скорее всего, нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, войдет ли РФ в число стран, подписавших документ. Небензя подчеркнул, что реформу ООН необходимо осуществить посредством диалога между всеми странами - членами организации. "Сама реформа осуществляется не путем принятия декларации, а путем межправительственного переговорного процесса всех стран-членов", - указал дипломат.

"Как всякая декларация, это [декларация, предложенная США] - такой манифест единомышленников. Не уверен, что ее подпишут все страны - члены ООН, прежде всего, потому что накануне ее выдвижения не было никакого процесса согласования", - добавил он.

По словам Небензи, "идеи, излагаемые в декларации, на первый взгляд выглядят весьма привлекательно". "Мы все выступаем за повышение роли ООН на международной арене", - подчеркнул постпред. "Организация нуждается в реформировании, но не кардинальном", - уверен он.

Предложения США

Подготовленная США декларация из 10 пунктов призывает генсека ООН Антониу Гутерриша "начать эффективную и целесообразную реформу" организации.

"Мы поддерживаем генерального секретаря в деле внесения конкретных изменений в структуру ООН с целью лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержанию мирных инициатив", - говорится в проекте документа, выдержки из которого привело агентство Reuters.

Декларация, в частности, требует от секретариата ООН сократить штат сотрудников всемирной организации, в том числе ее основных органов.

Президент США Дональд Трамп регулярно подвергает ООН критике за неэффективную работу и чрезмерное расходование средств. Недовольство тем, как устроена работа всемирной организации, высказывала и американский постпред Никки Хейли. В последние месяцы Вашингтон - крупнейший донор ООН - урезал финансирование ряда ее программ.