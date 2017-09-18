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Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и минские договоренности

Политика
18 сентября, 5:32 дата обновления: 18 сентября, 5:44 UTC+3 ООН ООН 18, сентября. /ТАСС

Переговоры главы МИД РФ с госсекретарем США в Нью-Йорке продолжались менее 50 минут

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и урегулирование ситуации на Украине. Об этом в воскресенье сообщили в российском дипведомстве.

"Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договоренностей", - информировали в министерстве.

Встреча министра иностранных дел России и госсекретаря США продлилась менее 50 минут.

Переговоры проходили в постоянном представительстве РФ при ООН без представителей СМИ.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Темы
Кризис в Сирии Генассамблея ООН Кризис на Украине
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