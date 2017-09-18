Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и минские договоренности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон © Александр Щербак/ТАСС

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и урегулирование ситуации на Украине. Об этом в воскресенье сообщили в российском дипведомстве.

"Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договоренностей", - информировали в министерстве.

Встреча министра иностранных дел России и госсекретаря США продлилась менее 50 минут.

Переговоры проходили в постоянном представительстве РФ при ООН без представителей СМИ.