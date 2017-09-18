Косачев: заявления Тиллерсона о военном решении проблемы КНДР вызывают сожаление

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможности военного решения проблемы КНДР вызывают сожаление, такого решения точно нет. Об этом журналистам в воскресенье заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на полях проходящей в Нью-Йорке Генассамблеи ООН.

Ранее Тиллерсон заявил в эфире телеканала CBS, что силовой вариант урегулирования ситуации вокруг ядерной и ракетной программ КНДР останется единственным, если дипломатические усилия потерпят неудачу.

"До тех пор, пока США, другие западные страны, их союзники, соседи Северной Кореи - Южная Корея, Япония, другие региональные страны будут допускать возможность внешнего вмешательства и свержения существующего там режима, к сожалению, Северная Корея, ее власти будут продолжать реализацию своей ядерной программы", - пояснил Косачев.

"Военного решения совершенно точно нет, никакого нет сомнения, что если будет проведена какая-то военная операция, северокорейские власти, увы, реализуют те возможности, которые у них есть, - добавил он. - И все это кончится очень плачевно, причем не только для региона, но и для всего мира, включая США".

"Поэтому заявление Тиллерсона вызывает у меня искреннее сожаление, это совершенно точно не решение северокорейской проблемы, при том понимании, что эта проблема, очевидно, существует и требует незамедлительного решения", - заключил сенатор.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.