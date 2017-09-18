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Бречалов вступил в должность главы Удмуртии

Политика
18 сентября, 11:03 дата обновления: 18 сентября, 12:02 UTC+3 ТАСС

На выборах он набрал 78,16% голосов

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ТАСС, 18 сентября. Избранный глава Удмуртской Республики Александр Бречалов вступил в должность, принеся присягу на церемонии инаугурации в понедельник, сообщает корр. ТАСС. Слова присяги Бречалов произнес на двух государственных языках республики - русском и удмуртском. Он поклялся уважать и охранять свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ и Конституцию Удмуртской Республики, верно служить народу.

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Биография главы Удмуртской Республики Александра Бречалова

"За прошедшие месяцы Александр Владимирович (Бречалов - прим. ТАСС) показал и доказал всем, и прежде всего избирателям, что он достоин возглавить регион. У Удмуртии сейчас, может, и не самые лучшие показатели, но уверен, что ситуация будет выправляться, у республики для этого все есть", - сказал на церемонии полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Бречалов поблагодарил всех, кто пришел на выборы 10 сентября. "Давайте не будем забывать о тех обещаниях, которые мы давали нашим избирателям. Я предлагаю всем депутатам ключевым принципом нашей работы определить честность и открытость. Мы должны жить проблемами людей", - сообщил глава региона. В числе главных ближайших задач Бречалов назвал формирование нового правительства Удмуртии.

"В правительстве должны работать лучшие, безотносительно национальности или отношения к той или иной бизнес-, политической или иной элите... Только командой мы действительно можем сделать многое, можем сделать рывок в экономике и добиться того, чтобы республика процветала", - подчеркнул он.

Торжественная церемония вступления в должность прошла в понедельник в Государственном театре оперы и балета Удмуртии имени П. И. Чайковского. Как сообщалось, на досрочных выборах руководителя региона 10 сентября Бречалов набрал 78,16% голосов избирателей.

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