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Овсянников представил нового и. о. заместителя губернатора

Политика
18 сентября, 11:19 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 18, сентября. /ТАСС

Этот пост заняла Алсу Гайнутдинова

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в понедельник на заседании правительства представил и. о. заместителя губернатора Алсу Гайнутдинову, которая сменила на этом посту Дмитрия Гладского, ушедшего в отставку по собственному желанию, передает корреспондент ТАСС.

"Хочу представить и. о. заместителя губернатора Алсу Витальевну Гайнутдинову, которая будет заниматься вопросами взаимодействия с федеральными органами власти по реализации федеральных целевых программ, реализации наших государственных программ, курировать работу московского представительства", - сказал Овсянников.

Комментируя журналистам назначение, Овсянников отметил, что Гайнутдинова имеет большой опыт управленческой работы, в частности была директором департамента Министерства экономического развития РФ, занимала должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, а с января 2017 года была помощником министра промышленности и торговли РФ.

Овсянников сообщил, что об отставке прежний замгубернатора Гладский просил еще летом и сейчас после выборов губернатора, состоявшихся 10 сентября, напомнил об этом. Отставка была принята, однако рассматриваются варианты дальнейшего сотрудничества с ним.

Также на заседании правительства был представлен новый директор департамента городского хозяйства.

"С сегодняшнего дня приступает к работе Тарасов Михаил Андреевич - новый директор департамента городского хозяйства Севастополя", - сказал Овсянников. Журналистам он пояснил, что ранее Тарасов занимался аналогичной работой в Ижевске.

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Овсянников, Дмитрий Владимирович
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