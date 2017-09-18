Избранный белгородский губернатор получил удостоверение, подтверждающее победу на выборах

18 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Белгородской области Евгений Савченко получил удостоверение, подтверждающее победу на выборах, прошедших 10 сентября. Вручение состоялось в понедельник в региональном Избиркоме, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

"Сегодня в избиркоме Евгению Степановичу вручили удостоверение. Инаугурация состоится в четверг", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что за Савченко отдали голоса 69,29% избирателей. Итоговая явка на выборах губернатора Белгородской области составила 54,69% или 673 тыс. 998 избирателей.