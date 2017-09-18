Песков: ситуация с идеей о миротворцах будет зависеть от конструктивности Украины и США

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ситуация вокруг идеи о направлении миротворческой миссии в Донбасс будет зависеть от конструктивности позиции Киева и Вашингтона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, сейчас все будет зависеть от того, насколько конструктивную позицию займут и Киев, и Соединенные Штаты Америки", - сказал Песков, комментируя перспективы рассмотрения в ООН предложения о размещении миротворцев в Донбассе. При этом представитель Кремля призвал "не размывать сути российского предложения", где речь идет о миссии ООН, которая должна обеспечить безопасность работающих в зоне конфликта сотрудников ОБСЕ.
5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миротворцев возможно и не только на линии соприкосновения.