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Песков: ситуация с идеей о миротворцах будет зависеть от конструктивности Украины и США

Политика
18 сентября, 12:34 дата обновления: 18 сентября, 12:49 UTC+3

При этом представитель Кремля призвал "не размывать сути российского предложения", где речь идет о миссии ООН, которая должна обеспечить безопасность работающих в зоне конфликта сотрудников ОБСЕ

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ситуация вокруг идеи о направлении миротворческой миссии в Донбасс будет зависеть от конструктивности позиции Киева и Вашингтона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Конечно, сейчас все будет зависеть от того, насколько конструктивную позицию займут и Киев, и Соединенные Штаты Америки", - сказал Песков, комментируя перспективы рассмотрения в ООН предложения о размещении миротворцев в Донбассе. При этом представитель Кремля призвал "не размывать сути российского предложения", где речь идет о миссии ООН, которая должна обеспечить безопасность работающих в зоне конфликта сотрудников ОБСЕ.

Как напомнил Песков, Москва последовательно проводит линию на всемерное способствование поискам урегулирования конфликта на востоке Украины, в связи с чем Россия является одной из стран-гарантов минских договоренностей. Эти соглашения, продолжил представитель Кремля, "не исполняются из-за неготовности, нежелания Киева выполнять те однозначные пункты, которые написаны в подписанных всеми соответствующими сторонами документах".

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миротворцев возможно и не только на линии соприкосновения.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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