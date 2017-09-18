Постпреда Крыма 2,5 часа продержали на польской границе, не дав выступить на форуме ОБСЕ

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ВАРШАВА, 18 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов, прибывший в Варшаву для участия в совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения, столкнулся в понедельник со сложностями при прохождении границы в аэропорту польской столицы. Об этом он сообщил российским журналистам по прибытии на форум.
Мурадов прилетел в Варшаву, планируя выступить на утренней сессии ОБСЕ с речью о соблюдении прав российского национального меньшинства в странах Европы. Однако на границе в аэропорту его документы проверяли более двух часов, несмотря на то, что он располагал дипломатическим паспортом. В результате с докладом пришлось выступить его помощнику.
"Мне объяснили, что вопрос согласовывается с самым высоким руководством, так как я нахожусь в санкционном списке. Последовали долгие объяснения, что я не еду с визитом в Польшу, а еду на международную конференцию в ОБСЕ". В итоге меня пропустили уже после того, как прошло время моего выступления. Но мы подстраховались, и мой заместитель выступил с подготовленной нами речью", - указал Мурадов.
Проходящее в Варшаве заседание ОБСЕ по реализации мер по вопросам человеческого измерения - крупнейшая, по данным организации, ежегодная европейская конференция по вопросам прав человека и демократии. Эта платформа создана для того, чтобы отслеживать реализацию договоренностей по вопросам человеческого измерения, обсуждать связанные с этим проблемы, обмениваться примерами положительных практик и вырабатывать рекомендации для дальнейших улучшений. В течение двух недель в Варшаве состоится 18 панельных дискуссий и около 100 сопутствующих мероприятий. Совещание завершится 22 сентября.