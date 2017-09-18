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РФ представила на форуме ОБСЕ примеры соблюдения в Крыму прав национальных меньшинств

Политика
18 сентября, 14:26 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 18, сентября. /ТАСС

Представленные механизмы могут стать примером для реализации прав русскоязычного нацменьшинства в странах Европы, отметил постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов

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ВАРШАВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российская ассоциация международного сотрудничества (РАМС) представила на проходящем в Варшаве совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения механизмы соблюдения прав национальных меньшинств, которые применяются в Крыму и могут стать примером для реализации прав русскоязычного нацменьшинства в странах Европы. Об этом в понедельник российским журналистам сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Он прилетел в Варшаву, планируя выступить на утренней сессии с речью о соблюдении прав российского национального меньшинства в странах Европы. Однако на границе в аэропорту польской столицы его документы проверяли более двух часов, несмотря на то, что он располагал дипломатическим паспортом. В результате с докладом от имени РАМС пришлось выступить его помощнику.

"Важно было донести до наших зарубежных партнеров, международного сообщества обеспокоенность российского гражданского общества по поводу обострения ситуации с русскоязычным нацменьшинством. В нашем выступлении мы предложили определенные модели решения этой проблемы через признание существования дискриминации русскоязычного населения на территории стран постсоветского пространства при том, что во многих европейских и международных конвенциях предусмотрены четкие правила решения этих задач", - сказал Мурадов, подчеркнув, что они в отношении русскоязычного меньшинства не применяются, в отличие от других европейских меньшинств.

Как он напомнил, Россия совместно с руководством Крыма приняла решение о том, что на полуострове будут действовать три национальных языка: русский, украинский и татарский. "Если бы к русским также относились, например, в странах Прибалтики, где у нас 25-30% русскоязычного населения, русский язык был бы признан государственным, или хотя бы региональным в местах компактного проживания, то не было бы и поводов для истерики в этих государствах о недовольных русских, которые давят на власть с требованием решить их проблемы. Не было бы повода для обострения отношений", - отметил он.

По словам Мурадова, целью его выступления в ОБСЕ было донести до международного сообщества, как на уровне нового субъекта федерации в России решаются проблемы нацменьшинств. "Мы пытаемся показать модель нормального спокойного, неконфронтационного решения вопросов, связанных с правами нацменьшинств, и то же самое пытаемся донести до наших партнеров, иногда оппонентов", - указал он.

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