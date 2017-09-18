ЦИК: выборы президента РФ должны состояться 18 марта 2018 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Выборы президента России должны пройти 18 марта 2018 года. Это подтвердила в понедельник ТАСС секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, комментируя сообщение министерства труда РФ о предложениях по календарю праздничных дат на следующий год.

Ранее в понедельник пресс-служба Минтруда распространила сообщение о том, что Российская трехсторонняя комиссия (РТК) одобрила предложения о переносе выходных дней в 2018 году. В соответствии с этим документом, в связи с праздником 8 марта россиян ждут четырехдневные выходные с 8 по 11 марта.

"Неделя с 5 по 11 [марта] включает один праздничный день, поэтому выборы [президента РФ] проходят в следующее воскресенье. Поэтому мы всем разъясняем уже сейчас совершенно официально (выборы пройдут - прим. ТАСС) - 18 марта", - сказала Гришина.

Согласно законодательству, выборы главы государства назначает Совет Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, при этом днем выборов является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих президентских выборах, то есть марта. До лета этого года закон предусматривал, что в случае, если воскресенье, на которое должны быть назначены президентские выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем или с днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо это воскресенье объявлено рабочим днем, выборы назначаются на предшествующее воскресенье. Так, в 2012 году из-за переноса выходных по случаю 8 Марта второе воскресенье месяца стало рабочим, голосование проходило в первое воскресенье, 4 марта.

Однако в этом году в избирательное законодательство были внесены поправки, по которым в случае, если второе воскресенье попадает на праздничный день, день, следующий за нерабочим праздничным днем, либо на воскресенье, объявленное рабочим днем, выборы будут назначены на следующее воскресенье. Исходя из предложенного графика праздничных дней, выборы президента РФ должны быть назначены в 2018 году на 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.