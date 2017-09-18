Правительство Севастополя ушло в отставку

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Севастополя отправлено в отставку в связи со вступлением в должность губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, победившего на выборах 10 сентября. Соответствующий указ губернатора Севастополя размещен в понедельник на официальном сайте городского правительства после инаугурации губернатора состоявшейся в 12:00 мск.
"В связи со вступлением в должность губернатора города постановляю объявить об отставке правительства Севастополя с 18 сентября 2017 года", - сказано в тексте указа.
Как сообщил Овсянников журналистам, в понедельник также будут внесены в заксобрание региона все документы по кандидатурам заместителей губернатора Севастополя. "Завтра на пленарном заседании мои заместители будут выступать и отвечать на вопросы для того, чтобы быть утвержденными, я тоже буду принимать участие в работе пленарного заседания", - сказал он.
Ранее сообщалось, что на заседании правительства в понедельник Овсянников представил и.о. замгубернатора Алсу Гайнутдинову, которая сменила на этом посту Дмитрия Гладского, ушедшего в отставку по собственному желанию.
Прямые выборы губернатора Севастополя 10 сентября стали первыми прямыми выборами севастопольского градоначальника за всю историю города. После воссоединения Севастополя и Крыма с Россией глава города избирался Заксобранием из числа кандидатур, предложенных президентом РФ.
Вопрос о прямом порядке избрания градоначальника стоял в повестке дня Севастополя с момента воссоединения с Россией в 2014 году, но из-за переходного периода, связанного с вхождением города в правовое поле РФ, его решение было отложено. Севастопольский парламент 24 ноября прошлого года принял изменения в устав города, согласно которым в Севастополе вводятся прямые выборы губернатора.
Дмитрий Овсянников, с 28 июля 2016 года временно исполнявший обязанности главы города, в единый день голосования 10 сентября набрал 71,05% голосов избирателей.