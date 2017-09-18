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Путин назначил нового посла РФ в Камеруне

Политика
18 сентября, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Ранее Анатолий Башкин занимал пост замглавы департамента Африки в МИД РФ

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Анатолия Башкина новым послом РФ в Камеруне. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Башкина Анатолия Геннадьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Камерун", - говорится в указе. Ранее Башкин занимал пост замглавы департамента Африки в МИД РФ.

Ранее опубликован указ об освобождении Николая Рачиборинского от должности посла РФ в Камеруне и Экваториальной Гвинее по совместительству.

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