Путин назначил нового посла РФ в Камеруне

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Анатолия Башкина новым послом РФ в Камеруне. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Башкина Анатолия Геннадьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Камерун", - говорится в указе. Ранее Башкин занимал пост замглавы департамента Африки в МИД РФ.

Ранее опубликован указ об освобождении Николая Рачиборинского от должности посла РФ в Камеруне и Экваториальной Гвинее по совместительству.