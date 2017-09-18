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Дипломаты России и Израиля обсудили ситуацию на Украине

Политика
18 сентября, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Обсуждались также вопросы двусторонней российско-израильской повестки дня

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин принял в понедельник заместителя генерального директора, директора департамента Евразии МИД Государства Израиль Алекса Бен-Цви.

Как сообщили в российском дипведомстве, "состоялся обмен мнениями по интеграционным и межгосударственным процессам на пространстве СНГ, в том числе - в Центральной Азии, отдельное внимание было уделено развитию ситуации на Украине".

Обсуждались также вопросы двусторонней российско-израильской повестки дня, добавили в министерстве.

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Персоны
Карасин, Григорий Борисович
Темы
Кризис на Украине
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