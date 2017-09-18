Дипломаты России и Израиля обсудили ситуацию на Украине

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин принял в понедельник заместителя генерального директора, директора департамента Евразии МИД Государства Израиль Алекса Бен-Цви.

Как сообщили в российском дипведомстве, "состоялся обмен мнениями по интеграционным и межгосударственным процессам на пространстве СНГ, в том числе - в Центральной Азии, отдельное внимание было уделено развитию ситуации на Украине".

Обсуждались также вопросы двусторонней российско-израильской повестки дня, добавили в министерстве.