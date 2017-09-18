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Лавров: Россия хочет развивать отношения с СЕЛАК

Политика
18 сентября, 18:04 UTC+3 ООН ООН 18, сентября. /ТАСС

такое заявление глава МИД РФ сделал на встрече со своим эквадорским коллегой

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ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Москва заинтересована в развитии отношений с СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств) и другими региональными объединениями, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Эквадора Марией Эспиноса.

"Мы рады обсудить наши двусторонние отношения и ситуацию в регионе, где наблюдается напряженность. Мы хотели бы узнать ваше мнение на то, как страны региона оценивают происходящее", - отметил министр.

По его словам, РФ "заинтересована в развитии отношений с СЕЛАК и другими региональными объединениями".

В свою очередь глава МИД Эквадора заявила, что Кито считает Москву стратегическим партнером, и Эквадор настроен развивать диалог.

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