Лавров: Россия хочет развивать отношения с СЕЛАК

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Москва заинтересована в развитии отношений с СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств) и другими региональными объединениями, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Эквадора Марией Эспиноса.

"Мы рады обсудить наши двусторонние отношения и ситуацию в регионе, где наблюдается напряженность. Мы хотели бы узнать ваше мнение на то, как страны региона оценивают происходящее", - отметил министр.

По его словам, РФ "заинтересована в развитии отношений с СЕЛАК и другими региональными объединениями".

В свою очередь глава МИД Эквадора заявила, что Кито считает Москву стратегическим партнером, и Эквадор настроен развивать диалог.