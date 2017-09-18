Россия готова участвовать в работе по оптимизации расходов ООН

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Россия считает необходимой работу по оптимизации расходов ООН и готова в ней участвовать.

Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи организации.

Замминистра утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли Россия необходимой оптимизацию расходов ООН. "Здесь есть над чем поработать, но надо смотреть со всех точек зрения и не рубить те программы, которые работают эффективно, а сосредоточиться на тех, которые либо устарели, либо их мандат надо пересмотреть в сторону оптимизации", - сказал дипломат.

"С этой точки зрения мы готовы участвовать в этом процессе", - добавил он.

Страны - члены Организации Объединенных Наций (ООН) должны обсуждать все решения, связанные с ее реформой, также подчеркнул Гатилов. "Мы выступаем за реформу, считаем, что она должна быть всеобъемлющая, - сказал он. - Решения, которые связаны с реформой, должны приниматься государствами - членами [ООН] в ходе диалога".