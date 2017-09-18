Гатилов: США и РФ ведут экспертную работу по Дейр-эз-Зору

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. США и РФ ведут экспертную работу по ситуации в сирийском Дейр-эз-Зоре.

Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

"Идет экспертная проработка", - сказал он.