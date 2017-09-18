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Лавров на ГА ООН проведет встречи с главами МИД Венесуэлы, Бразилии и Кубы

Политика
18 сентября, 19:00 UTC+3 ООН ООН 18, сентября. /ТАСС

На полях ГА ООН Россия планирует также подписать безвизовые соглашения с Гренадой и Сент-Китсом, сообщил российский дипломат

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ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН проведет встречи с главами МИД Бразилии, Венесуэлы и Кубы, а также примет участие в министерской встрече СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств). Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

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"По нашему направлению у министра запланировано порядка десяти встреч, - отметил Щетинин. - Уже состоялась встреча с главой МИД Эквадора, будет также Мексика, Боливия, Венесуэла, Куба, будет министерская встреча СЕЛАК".

Дипломат также информировал, что на полях ГА ООН российская сторона планирует подписать безвизовые соглашения с Гренадой и Сент-Китсом.

"На 20 сентября планируется встреча с главой МИД Бразилии, она будет очень важна, будет подписание соглашения о культурных центрах, - добавил Щетинин. - Будет также встреча с министром Белиза, на которой планируется подписать протокол межмидовских консультаций".

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Темы
Генассамблея ООН
Страны
Куба Россия Гренада Бразилия Венесуэла Сент-Китс и Невис
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
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