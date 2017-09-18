Лавров на ГА ООН проведет встречи с главами МИД Венесуэлы, Бразилии и Кубы

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ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН проведет встречи с главами МИД Бразилии, Венесуэлы и Кубы, а также примет участие в министерской встрече СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств). Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"По нашему направлению у министра запланировано порядка десяти встреч, - отметил Щетинин. - Уже состоялась встреча с главой МИД Эквадора, будет также Мексика, Боливия, Венесуэла, Куба, будет министерская встреча СЕЛАК".
Дипломат также информировал, что на полях ГА ООН российская сторона планирует подписать безвизовые соглашения с Гренадой и Сент-Китсом.
"На 20 сентября планируется встреча с главой МИД Бразилии, она будет очень важна, будет подписание соглашения о культурных центрах, - добавил Щетинин. - Будет также встреча с министром Белиза, на которой планируется подписать протокол межмидовских консультаций".