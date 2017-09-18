Выборы депутатов парламента в Северной Осетии прошли без серьезных нарушений

ТАСС, 18 сентября. Выборы депутатов парламента Республики Северная Осетия-Алания прошли без серьезных нарушений. Такое мнение ТАСС высказал сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите прав избирателей "Гражданский контроль", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Ранее сообщалось, что итоги голосования на двух участках в Северной Осетии были признаны недействительными из-за выявленных нарушений. Однако они не повлияли на общую ситуацию с выборами в регионе. Как сообщила по итогам голосования председатель республиканского центризбиркома Жанна Моргоева, выборы в республике признаны состоявшимися, а итоги подсчета голосов - действительными.

"Выборы прошли в правовом поле и намного чище, чем в некоторых других регионах", - сказал Брод.

Недовольны только проигравшие

На день голосования от "Гражданского контроля" выезжала отдельная группа. "Там были и представители Гильдии российских адвокатов, юристы, правовед - доктор юридических наук Виктор Ануфриев. Каких-то моментов, связанных с тем, что украли голоса, что были грубые фальсификации, они не обнаружили", - отметил Брод.

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Член "Гражданского контроля" Олег Иванников работал в республике 2 - 11 сентября и посетил 12 участков непосредственно в день голосования. "На основании всех этих поездок мы сделали вывод, что региональная избирательная комиссия работает достаточно успешно, и если кто-то недоволен - это, как правило, проигравшие стороны", - рассказал он.

В общей сложности, по состоянию на 15 сентября, в ЦИК республики было зарегистрировано десять официально оформленных жалоб о нарушениях, за вычетом дублей, поданных одновременно через ЦИК РФ. Большая их часть поступила от представителей ЛДПР и конкретно от лидера партии Владимира Жириновского, которые ранее отказались признавать итоги выборов в парламент республики, ссылаясь на якобы массовые нарушения.

При этом на прошедших выборах присутствовало рекордное для республики количество наблюдателей - 2,5 тыс. человек (при 3,5 тыс. членах избиркомов). Партии приглашали в качестве наблюдателей операторов и журналистов национальных телерадиокомпаний, также в день голосования через пресс-центр ЦИК оперативно принимались "тревожные" звонки от представителей СМИ, освещавших выборы на местах.

Репосты не считаются

Работники ЦИК Северной Осетии по своей инициативе всю минувшую неделю занимались и мониторингом социальных сетей, хотя законодательство не обязывает их отслеживать такие сигналы. В день голосования и уже в ходе подсчета голосов в соцсетях распространялись ролики о фальсификациях и других серьезных нарушениях.

Всего было обнаружено девять видеосюжетов, но точно атрибутировать их по времени и месту невозможно, а заявления в правоохранительные органы ни в одном случае так и не поданы. "Есть предусмотренная законом форма оспаривания результатов, ею никто не воспользовался", - сказала Моргоева.

Политолог Владимир Новиков также подчеркивает, что нарушения на выборах необходимо фиксировать в определенной форме. "Нарушения должны быть зафиксированы в виде заявлений с указанием номера участка, главы избирательной комиссии, точного времени. Пока мы видим информацию о массовых нарушениях исключительно в виде постов в соцсетях".

По словам представителей ЦИК Северной Осетии, анонимные свидетели фальсификаций не пользовались и возможностями телефонной "горячей линии" Центризбиркома. В день голосования и после него на нее не поступило ни одного звонка, а до того граждане звонили на нее только по справочным вопросам.

Выборы в парламент Северной Осетии

В Республике Северная Осетия - Алания в единый день голосования 10 сентября выбирали 70 депутатов парламента. В парламент прошли четыре партии: "Единая Россия" получила 46 мандатов, за нее проголосовали 59,23% избирателей. "Патриоты России" - 12 мандатов (15,72% голосов), "Справедливая Россия" - 7 мандатов (10,18% голосов), КПРФ - 5 мандатов (6,61% голосов)

Первое организационное заседание нового парламента республики, на котором будут подведены итоги по составу, состоится 21 сентября.