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Воронков проведет встречи с главами МИД 41 страны на полях ГА ООН

Политика
18 сентября, 19:18 UTC+3 ООН, 18 сентября./ТАСС

Глава контртеррористического управления ООН полагает, что это является свидетельством активной поддержки, которую оказывают новой структуре организации

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ООН, 18 сентября./ТАСС/. Глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков сообщил, что на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи проведет встречи с министрами иностранных дел 41 страны. Об этом он сообщил журналистам по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Должен сказать, что моя работа в новой должности началась с министерской недели, я надеюсь, что во время этой министерской недели у меня пройдет много встреч с министрами иностранных дел, на сегодняшний день таких встреч запланирована 41", - сказал он. По мнению Воронкова, это свидетельствует о том, какая активная поддержка оказывается новой структуре ООН.

"Сегодняшняя моя встреча с Лавровым была первой в ряду этих встреч, - отметил дипломат. - Я получил заверения в поддержке деятельности моего офис и это, конечно, большой вклад в то, чтобы работа была успешной".

Воронков подчеркнул, что США также активно поддерживали создание офиса по антитеррору. Все государства-участники поддержали эту инициативу генерального секретаря".

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Воронков, Владимир Иванович
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