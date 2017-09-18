Главы МИД РФ и КНР обсудили в Нью-Йорке участие Путина и Си Цзиньпина в саммите АТЭС

Продолжение телефонных атак: неизвестные "минируют" гостиницы, ТЦ и здания администрацийПроисшествия 18 сентября, 20:36
Мутко: тренер сборной России Базаревич достойно и грамотно отработал на Евробаскете-2017Спорт 18 сентября, 20:22
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 годаМеждународная панорама 18 сентября, 20:17
Суд арестовал предполагаемую пособницу замглавы ФСИНПроисшествия 18 сентября, 20:15
Мутко: Россия пока не планирует проводить чемпионат мира по пляжному футболуСпорт 18 сентября, 20:11
Linkin Park сыграет в октябре концерт в память о Честере БеннингтонеКультура 18 сентября, 20:11
Базаревич примет решение о будущем в сборной РФ по баскетболу после беседы с КириленкоСпорт 18 сентября, 20:01
Трамп: США привержены преобразованию ООН в эффективную силу укрепления мираМеждународная панорама 18 сентября, 19:52
Вице-президент "Спартака": ответственность за результаты с команды никто не снималСпорт 18 сентября, 19:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И провели на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу, на которой обсудили совместное участие лидеров двух стран в саммите АТЭС, который пройдет в ноябре во Вьетнаме.
Лавров поздравил китайского коллегу с успешным проведением саммита БРИКС в Сямэне. "Поскольку мы встречаемся в штаб-квартире ООН, отмечу, что многие итоги саммита БРИКС будут использоваться пятью странами, включая РФ и Китай, для дальнейшего совершенствования нашей координации в ООН, - сказал министр. - Можно будет об этом сегодня поговорить, а также обсудить предстоящие контакты глав правительств и совместное участие наших руководителей президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в саммите АТЭС в Дананге".
Лавров также с удовлетворением отметил реализацию недавней договоренности об издании совместного сборника по основным международным проблемам. "Это серьезный шаг в укреплении нашей внешнеполитической координации. Когда будет издан, предлагаю разослать его во все диппредставительства России и Китая за рубежом", - добавил он.
В свою очередь Ван И отметил, что встреча лидеров двух стран на саммите БРИКС позволила "еще больше усилить сотрудничество между двумя странами". "Поддержание контактов, в том числе на уровне лидеров, - добрая традиция, и я рассчитываю с вами продолжать усилия в этом плане", - сказал глава МИД КНР.