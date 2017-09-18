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Главы МИД РФ и КНР обсудили в Нью-Йорке участие Путина и Си Цзиньпина в саммите АТЭС

Политика
18 сентября, 20:22 UTC+3 ООН ООН 18, сентября. /ТАСС

Министр иностранных дел РФ поздравил китайского коллегу с успешным проведением саммита БРИКС в Сямэне

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ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И провели на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу, на которой обсудили совместное участие лидеров двух стран в саммите АТЭС, который пройдет в ноябре во Вьетнаме.

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Лавров поздравил китайского коллегу с успешным проведением саммита БРИКС в Сямэне. "Поскольку мы встречаемся в штаб-квартире ООН, отмечу, что многие итоги саммита БРИКС будут использоваться пятью странами, включая РФ и Китай, для дальнейшего совершенствования нашей координации в ООН, - сказал министр. - Можно будет об этом сегодня поговорить, а также обсудить предстоящие контакты глав правительств и совместное участие наших руководителей президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в саммите АТЭС в Дананге".

Лавров также с удовлетворением отметил реализацию недавней договоренности об издании совместного сборника по основным международным проблемам. "Это серьезный шаг в укреплении нашей внешнеполитической координации. Когда будет издан, предлагаю разослать его во все диппредставительства России и Китая за рубежом", - добавил он.

В свою очередь Ван И отметил, что встреча лидеров двух стран на саммите БРИКС позволила "еще больше усилить сотрудничество между двумя странами". "Поддержание контактов, в том числе на уровне лидеров, - добрая традиция, и я рассчитываю с вами продолжать усилия в этом плане", - сказал глава МИД КНР.

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Персоны
Ван И Си Цзиньпин Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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