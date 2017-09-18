Клинцевич назвал повторный арест "антимайдановцев" в Одессе политическим решением

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МОСКВА, 18 сентября./ТАСС/. Арест в зале суда активистов "антимайдана" в Одессе, которых до этого оправдали по делу 2 мая, по новому обвинению в сепаратизме создает прецедент устрашения всех несогласных с политикой руководства Украины. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Чистейшая политика и никакого правосудия. Создается прецедент, позволяющий обвинить любого критика "майдана" в сепаратизме со всеми вытекающими отсюда последствиями. А если еще определеннее, арест в зале суда по новому обвинению после зачтения оправдательного приговора - это метод устрашения всех несогласных в его самом откровенном и неприглядном виде. Похоже, этот метод становится главным аргументом во внутренней политике нынешнего киевского режима", - сказал он.
Клинцевич добавил, что подобные действия украинских властей "являют собой изощренное издевательство над безвинно погибшими 2 мая 2014 года в Одессе". "И в то же время ни один виновный в этой трагедии так и не был привлечен к ответственности. Что это, как не негласный призыв так поступать и впредь, а желающие всегда найдутся. Настоящее моральное мракобесие", - уверен сенатор.
Суд в Черноморске в понедельник признал невиновными всех активистов "антимайдана", которых украинская прокуратура обвинила в организации беспорядков в Одессе в мае 2014 года. Находившиеся в зале суда Максим Сакауов, Евгений Мефедов, Сергей Долженков, Владислав Романюк и Сергей Корчинский почти три с половиной года провели в Одесском СИЗО, ожидая решения. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили Мефедову и Долженкову новые обвинения, их вновь поместили под арест.