Грызлов: отказ Киева обсуждать идею о миротворцах связан с нежеланием выполнять "Минск"

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Неготовность США и Украины рассматривать российский проект резолюции о размещении в Донбассе контингента ООН для поддержки миссии ОБСЕ свидетельствует о нежелании выполнять минские соглашения. Об этом в понедельник заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
"Сегодня мы видим, кто на самом деле хочет мира, а кто предпринимает все усилия, чтобы развязать военные действия. Эта позиция направлена против граждан Донбасса и может привести к еще большим жертвам невинных людей", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин 5 сентября сообщил, что Россия внесет в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении международных миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе для защиты сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что отправка сил ООН возможна только после отвода сторонами вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В интервью ТАСС постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что США и Украина выразили неготовность работать по тексту проекта российской резолюции о размещении охранной миссии ООН в Донбассе, при этом Киев может представить альтернативный документ.