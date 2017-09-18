Джабаров: сейчас не лучшее время для реформы ООН из-за конфронтации России и США

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сейчас не лучшее время для реформы ООН, учитывая конфронтацию США и России, в любом случае изменения должны проходить при участии всех стран, а не с подачи одного государства. Об этом ТАСС заявил в понедельник первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Сейчас, когда наши отношения с американцами находятся на низшей точке и происходят такая конфронтация и противостояние, не самое время начинать реформу ООН. Мы потеряем даже то, что уже есть", - сказал сенатор. Он констатировал, что ООН стала плохо функционировать, но в настоящее время "хоть что-то есть". "А сейчас начнется реформа, все разрушим и ничего не получим в итоге", - сказал Джабаров.

При этом он выразил недоумение в связи с тем, что США планируют определять, какой будет ООН и ее будущее лицо, напомнив, что организация была создана несколькими странами, победившими во Второй мировой войне. "Наверное, все-таки сначала все эти вещи надо проговорить с каждой страной, узнать их позицию. Это, конечно, вопрос не одного месяца, а может и не одного года, но надо все проговаривать, а потом принимать какую-то общую декларацию. А не так, что одни выдвигают, а другие подписывают или не подписывают", - отметил первый зампред международного комитета Совфеда.

Он также подчеркнул, что нельзя, не читая декларацию, заявлять о ее поддержке, как это якобы сделали 120 стран, о которых говорит Вашингтон. "Понятно, о какой поддержке идет речь. Я думаю, что без участия России и нашей роли никакой реформы ООН быть не может даже по ее уставу", - заключил парламентарий.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты будут добиваться претворения в жизнь реформ в ООН, способствующих повышению эффективности организации в укреплении мира на планете. Об этом он заявил, обращаясь с приветственным словом к участникам однодневного саммита по реформированию всемирной организации, который проводится по инициативе администрации Трампа в штаб-квартире ООН за день до начала общеполитической дискуссии на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. Президент США регулярно подвергал ООН критике за неэффективную работу и чрезмерное расходование средств.