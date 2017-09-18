Министр иностранных дел Японии посетит Россию в ноябре

ТАСС, 18 сентября. Министр иностранных дел Японии Таро Коно посетит Россию в конце ноябре.

Об этом в понедельник сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи со своим японским коллегой на полях сессии Генассамблеи ООН.

"Конечно, ждем вас в России в конце ноября для переговоров между министрами иностранных дел и для участия в заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателем в которой вы с Игорем Шуваловым являетесь. Погода будет прохладной, но прием будет горячим", - сказал Лавров.

Лавров также отметил, что российская сторона привержена договоренностям, которые были достигнуты в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года.