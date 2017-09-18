Слуцкий: Россия не поддерживает реформу ООН "имени Трампа"

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия не участвовала в разработке декларации о реформе ООН и не может ее поддержать. Об этом заявил в понедельник ТАСС по телефону из Нью-Йорка глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который принимает участие в Генассамблее ООН в составе делегации РФ.
"Мы не поддерживаем эту декларацию имени президента США Дональда Трампа. Концепция внешней политики РФ четко оговаривает приверженность России основополагающей и главенствующей роли ООН. Предлагаемая же реформа скорее реализует американский подход к глобальной мировой повестке", - полагает Слуцкий.
По его словам, Россия не против реформирования ООН, но "это должно происходить при полноценном диалоге, а не путем создания закулисных коалиций". "А в сегодняшнем процессе два постоянных члена Совбеза ООН - Россия и Китай - фактически не принимали участия", - добавил глава комитета. Кроме того, считает Слуцкий, "такие вещи должны решаться при проведении серьезных межправительственных переговоров, а не носить декларативный характер".
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут добиваться претворения в жизнь реформ в ООН, способствующих повышению эффективности организации в укреплении мира на планете.