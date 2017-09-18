Лавров предложил главе МИД Швейцарии выпить пару рюмок на полях Генассамблеи ООН

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел на полях Генассамблеи ООН встречу с главой МИД Швейцарии Дидье Буркхальтер.

В начале встречи Лавров применил игру слов в английском языке, заверив собеседника, что "журналистам нужна лишь парочка кадров (shot - шот, кадр), но он готов сам предложить ему пару шотов (рюмок) чего угодно".

Один из швейцарских журналистов спросил главу МИД России, что он мог бы пожелать швейцарскому коллеге. "Я мог бы пожелать ему то, что он сам себе пожелает, - ответил Лавров. - Главное не то, что мы хотим для других, а что каждый из нас хочет для себя".

Лавров возглавляет российскую делегацию на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Рабочая программа министра включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч. 21 сентября он выступит в ходе общеполитической дискуссии ГА ООН.