Лавров 19 сентября на ГА ООН планирует встретиться с Тиллерсоном и Джонсоном

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке планирует встретиться с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Об этом журналистам сообщили в российской делегации.

"На сегодня планируются встречи с Рексом Тиллерсоном, Борисом Джонсоном, Федерикой Могерини, а также с [президентом Государства Палестина] Махмудом Аббасом и [президентом Сербии] Александаром Вучичем", - сказал представитель делегации.

Кроме того, отметил собеседник, у министра запланированы встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, премьер-министром Сомали Хасаном Али Хайре, министром иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни Мамани, президентом Уганды Йовери Мусевени, а также ланч от имени генсека ООН Антониу Гутерриша в честь глав делегаций.

Лавров возглавляет российскую делегацию на открывшейся 12 сентября очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Рабочая программа министра включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч. 21 сентября он выступит в ходе общеполитической дискуссии ГА ООН.