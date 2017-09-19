Решетников принял отставки вице-премьера правительства и главы Минздрава Пермского края

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Максим Решетников провел первое заседание правительства Пермского края в качестве губернатора региона, приняв отставки вице-премьера краевого правительства Владимира Рыбакина и министра здравоохранения региона Вадима Плотникова.

"Хочу поблагодарить Владимира Ильича (Рыбакина) и за совместную работу, и за многолетнюю работу в краевом правительстве. Уверен, ваш опыт и профессионализм будут реализованы в новых проектах на благо края, - отметил губернатор. - Вадим Павлович (Плотников) попросил меня вернуть его на прежнее место работы - руководителем Пермского краевого онкологического диспансера. Понимаю, тема важная для края и близкая для него самого".

Пост первого председателя правительства займет другой вице-премьер Михаил Сюткин, который возглавлял Министерство строительства и архитектуры Пермского края. Он будет курировать министерства строительства, транспорта и имущества.

Министерство природных ресурсов и инспекцию по экологии будет курировать первый заместитель председателя краевого правительства Роман Кокшаров, возглавляющий Министерство территориального развития Прикамья. Исполнять обязанности министра здравоохранения будет его первый заместитель Дмитрий Матвеев, ранее работавший вице-премьером правительства Кировской области.

18 сентября после церемонии инаугурации Решетников подписал указ о назначении себя на пост председателя правительства региона. Также он подписал указ о назначении сенатором Совета Федерации (СФ) от Пермского края действующего члена СФ Андрея Климова, который является председателем подкомитета по взаимодействию со странами БРИКС, а также заместителем председателя комитета по международным делам и председателем временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

10 сентября в Пермском крае прошли первые за 17 лет выборы губернатора региона. 14 сентября избирательная комиссия Пермского края утвердила итоги выборов главы Прикамья и признала выборы состоявшимися и действительными. Избранным на должность главы края был признан Решетников, получивший почти 688 тыс. голосов - 82,06%, ранее назначенный президентом РФ врио губернатора Пермского края.