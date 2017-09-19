Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Решетников принял отставки вице-премьера правительства и главы Минздрава Пермского края

Политика
19 сентября, 9:13 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 19, сентября. /ТАСС

Губернатор поблагодарил Владимира Рыбакина за совместную и многолетнюю работу в краевом правительстве

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Максим Решетников провел первое заседание правительства Пермского края в качестве губернатора региона, приняв отставки вице-премьера краевого правительства Владимира Рыбакина и министра здравоохранения региона Вадима Плотникова.

Смотрите также
Губернатор Пермского края Максим Решетников

Биография губернатора Пермского края Максима Решетникова

"Хочу поблагодарить Владимира Ильича (Рыбакина) и за совместную работу, и за многолетнюю работу в краевом правительстве. Уверен, ваш опыт и профессионализм будут реализованы в новых проектах на благо края, - отметил губернатор. - Вадим Павлович (Плотников) попросил меня вернуть его на прежнее место работы - руководителем Пермского краевого онкологического диспансера. Понимаю, тема важная для края и близкая для него самого".

Пост первого председателя правительства займет другой вице-премьер Михаил Сюткин, который возглавлял Министерство строительства и архитектуры Пермского края. Он будет курировать министерства строительства, транспорта и имущества.

Министерство природных ресурсов и инспекцию по экологии будет курировать первый заместитель председателя краевого правительства Роман Кокшаров, возглавляющий Министерство территориального развития Прикамья. Исполнять обязанности министра здравоохранения будет его первый заместитель Дмитрий Матвеев, ранее работавший вице-премьером правительства Кировской области.

18 сентября после церемонии инаугурации Решетников подписал указ о назначении себя на пост председателя правительства региона. Также он подписал указ о назначении сенатором Совета Федерации (СФ) от Пермского края действующего члена СФ Андрея Климова, который является председателем подкомитета по взаимодействию со странами БРИКС, а также заместителем председателя комитета по международным делам и председателем временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

10 сентября в Пермском крае прошли первые за 17 лет выборы губернатора региона. 14 сентября избирательная комиссия Пермского края утвердила итоги выборов главы Прикамья и признала выборы состоявшимися и действительными. Избранным на должность главы края был признан Решетников, получивший почти 688 тыс. голосов - 82,06%, ранее назначенный президентом РФ врио губернатора Пермского края.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Решетников, Максим Геннадьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу сдался следователям
2
Владелицу "дальневосточного гектара" в центре Ванино лишили прав на ранее выданный участок
3
Порошенко заявил, что Сенат США одобрил выделение Украине $500 млн на оборону
4
Оружейная симфония "Калашникова": чем может вооружиться армия России
5
Ураган "Мария" снес крышу резиденции премьер-министра Доминики
6
Ураган "Мария" усилился до максимальной категории
7
Минобороны РФ назвало политизированными претензии о нарушении воздушных границ Литвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама