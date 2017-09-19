Богданов обсудил урегулирование кризиса в Сирии с делегацией политиков страны

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил урегулирование кризиса в Сирии с прибывшей в Москву делегацией сирийских политиков и общественных деятелей. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ.

"В ходе беседы состоялось подробное обсуждение складывающейся военно-политической ситуации в Сирии с акцентом на необходимость скорейшего урегулирования сирийского кризиса, укрепления роли общественных институтов в САР с целью их эффективного участия в восстановлении экономики и инфраструктуры сирийского государства, - отметили в российском дипведомстве. - При этом было подчеркнуто, что только широкий межсирийский диалог без предварительных условий с участием всех этноконфессиональных групп сирийского общества может проложить путь к миру и стабильности в Сирии, создать условия для качественного улучшения гуманитарного положения сирийского населения".

В прибывшую из Сирии делегацию вошли генеральный секретарь Национальной молодежной партии созидания и перемен Барвин Ибрагим, председатель Народной партии Сирии шейх Наваф аль-Мульхам и председатель общественной организации "Нур" Мухаммед Джалбут.