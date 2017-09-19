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Андрей Никитин вступит в должность губернатора Новгородской области 14 октября

Политика
19 сентября, 10:03 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 19, сентября. /ТАСС

На выборах он получил 67,99% голосов избирателей

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Андрей Никитин, победивший на выборах губернатора Новгородской области, вступит в должность 14 октября.

"Дата вступления в должность назначена на 14 октября", - заявил журналистам во вторник Никитин, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что церемония пройдет в областной филармонии в новгородском Кремле.

Как сообщалось, 11 сентября 2017 года избирательная комиссия Новгородской области огласила результаты выборов губернатора региона, состоявшихся 10 сентября, на которых победу одержал врио руководителя области Андрей Никитин ("Единая Россия").

По итогам обработки 100% протоколов он получил 67,99% голосов избирателей. Второе место заняла кандидат от КПРФ Ольга Ефимова, помощник депутата Госдумы РФ Ивана Мельникова (16,17%).

Никитин возглавляет Новгородскую область в качестве временно исполняющего обязанности губернатора с 13 февраля 2017 года.

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Никитин, Андрей Сергеевич
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