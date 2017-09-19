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Экс-губернатор Сергей Митин будет представлять Новгородскую область в Совфеде

Политика
19 сентября, 10:25 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 19, сентября. /ТАСС

Губернатор области Андрей Никитин подчеркнул, что Митин "эту задачу сможет решать достаточно уверенно и успешно"

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Экс-губернатор Новгородской области Сергей Митин будет представлять Новгородскую область в Совете Федерации. Об этом во вторник сообщил журналистам избранный губернатор региона Андрей Никитин.

"Регион в Совфеде будет представлять Сергей Герасимович Митин", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Сергей Герасимович, имея определенный опыт, он же на федеральных должностях работал…, эту задачу сможет решать достаточно уверенно и успешно", - добавил Никитин.

Как сообщалось ранее, Никитин вносил три кандидатуры, которые могли бы представлять регион в верхней палате парламента - Сергея Митина, заместителя губернатора Вероники Мининой и мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева.

Сергей Митин возглавлял Новгородскую область с 2007 года, ушел в отставку по собственному желанию в феврале 2017 года. Андрей Никитин возглавляет Новгородскую область в качестве временно исполняющего обязанности главы региона с 13 февраля 2017 года.

10 сентября 2017 года врио руководителя области Андрей Никитин одержал победу на выборах губернатора, получив 67,99% голосов избирателей.

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Персоны
Митин, Сергей Герасимович Никитин, Андрей Сергеевич
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