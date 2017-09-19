Дипломаты РФ и Израиля обсудили ситуацию в регионе Ближнего Востока

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил ситуацию в регионе с заместителем генерального директора, директором департамента Евразии МИД Израиля Алексом Бен-Цви. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ.
"В ходе беседы, в которой также принял участие посол Израиля в Москве Гарри Корен, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня, а также некоторым актуальным вопросам поступательного развития российско-израильских отношений", - отметили в российском дипведомстве.