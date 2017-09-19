Игорь Васильев вступил в должность губернатора Кировской области

ТАСС, 19 сентября. Игорь Васильев во вторник официально вступил в должность губернатора Кировской области после победы на выборах, которые состоялись в регионе 10 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Кировской области.

"Сегодня состоялась церемония вступления в должность губернатора Кировской области Игоря Васильева", - сказали в ведомстве.

Как сообщили в правительстве региона, на торжественную церемонию прибыл полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич. Он поздравил Васильева с вступлением в должность.

"Я благодарю наших жителей за оказанное доверие. Впереди у нас много задач, которые предстоит решить", - сказал Васильев в ходе инаугурации.

Ранее временно исполнявший обязанности главы региона Игорь Васильев набрал на выборах губернатора 64,03% голосов. В единый день голосования, 10 сентября, в Кировской области выбирали главу субъекта, депутатов городской думы Кирова.