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Депутат увидел заокеанский след в идее "Яблока" ограничить президента в применении армии

Политика
19 сентября, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

По мнению единоросса Андрея Красова, эта инициатива выдвинута "для того, чтобы принизить очень эффективные действия России на международной арене"

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Инициатива партии "Яблоко" законодательно ограничить право президента РФ на использование Вооруженных сил за рубежом могла быть вдохновлена заокеанскими недругами России, которые стремятся принизить ее достижения на мировой арене. Такое мнение высказал во вторник ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов ("Единая Россия").

Как сообщается на официальном сайте "Яблока", его депутаты внесли на рассмотрение законодательных собраний трех регионов, где представлена партия, проект федерального закона, согласно которому срок оперативного использования Вооруженных сил России за пределами страны не может составлять более 60 дней, неоперативного - не более одного года. Для продления этих сроков президенту необходимо будет получить разрешение Совета Федерации, считают в партии.

Эта инициатива "может быть вдохновлена заокеанскими "друзьями", считает Красов. "Это выгодно нашим недругам", - подчеркнул он, отметив, что авторы идеи "играют по нотам, явно написанным рукой Запада".

"Мы понимаем, что сейчас Российская Федерация поднялась с колен, пережила трудные 90-е годы, не менее легкие нулевые годы", - продолжил Красов.

"Сейчас благодаря курсу президента Владимира Путина мы проводим очень сильную внешнеполитическую линию по сохранению независимости, и все чаще другие государства прислушиваются к мнению РФ.Канул в лету однополярный мир, все больше страны поворачивают голову не в сторону "мирового жандарма", а в сторону как раз России и других тяжеловесов мировой политики", - добавил он.

По мнению политика, предложение партии "Яблоко" "делается для того, чтобы принизить очень эффективные действия России на международной арене".

"Мы с нашими партнерами из Ирана и Сирии ведем борьбу с международным терроризмом, причем реальную борьбу, и недолог тот день, когда многострадальная земля Сирии избавится от террористических организаций, которые совершают преступления и в других странах мира", - сказал он, посоветовав "не забывать, кто так обильно посеял зерна терроризма на Ближнем Востоке и Северной Африке".

"Этот несомненный успех, в том числе при проведении сильного внешнеполитического курса, не очень нравится нашим заокеанским партнерам, и они все делают, чтобы принизить реальные дела РФ и ее союзников не международной арене. В том числе попыткой связать по рукам и ногам президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина", - заключил Красов.

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