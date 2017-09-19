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Саратовская областная дума утвердила представителя региона в Совете Федерации

Политика
19 сентября, 11:54 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 19, сентября. /ТАСС

Им стала Людмила Бокова, которая ранее была сенатором от исполнительной власти

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САРАТОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Представителем законодательной власти Саратовской области в Совете Федерации стала Людмила Бокова, ранее уже работавшая сенатором от исполнительной власти региона. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе областной думы.

"Сегодня на первом заседании облдумы депутаты утвердили представителем в Совете Федерации от регионального парламента Людмилу Бокову, которая до этого была сенатором от исполнительной власти", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, за Бокову в ходе тайного голосования проголосовал 41 депутат из 42 присутствовавших на заседании, один проголосовал против.

Депутаты также выбрали спикера областной думы. Им стал Иван Кузьмин, который до этого занимал пост заместителя председателя правительства региона по социальной сфере.

В единый день голосования 10 сентября в регионе прошли выборы главы региона и депутатов областной думы. Порядка 15% избирательных участков были оснащены КОИБами (комплексы обработки избирательных бюллетеней), таким образом, область стала лидером в ПФО по количеству электронных урн на прошедших выборах.

Валерий Радаев стал избранным губернатором Саратовской области по итогам выборов, набрав более 74,62% голосов.

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