Песков назвал вопросом двусторонних отношений кредит США для Украины

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Выделение США кредита для Украины лежит в плоскости двусторонних отношений двух стран, однако возможные поставки летального оружия Киеву в Кремле по-прежнему осуждают.

"Это вопрос двусторонних украино-американских отношений в части предоставления кредита, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - [Президент Украины Петр] Порошенко также говорил о летальных вооружениях. Подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины".

По его словам, это также не поспособствовало бы деэскалации напряженности на юго-востоке страны. Представитель Кремля напомнил, что российские власти, в том числе глава государства Владимир Путин, неоднократно озвучивали эту позицию.

Что касается кредита, то Песков отметил, что "это заявление Порошенко, каких-либо заявлений американской стороны мы не слышали на этот счет".

Украинский президент Петр Порошенко написал во вторник на своей странице в Facebook, что Сенат Конгресса США одобрил выделение $500 млн на поддержку Украины в сфере обороны и безопасности. Ранее сообщалось, что Сенат в понедельник одобрил выделение Украине в 2018 финансовом году $150 млн военной помощи (изначально суммы по этой статье достигали 350 млн). При этом министр обороны имеет право беспрепятственно воспользоваться лишь 75 млн - если средств потребуется больше, то глава Пентагона и госсекретарь будут обязаны представить Конгрессу ряд докладов.