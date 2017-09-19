Владимир Волков вступил в должность главы Мордовии

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ТАСС, 19 сентября. Избранный глава Мордовии Владимир Волков вступил в должность на пятнадцатой сессии Государственного собрания республики шестого созыва, которая состоялась во вторник. Волкову был вручен знак главы Республики Мордовия, как символ государственной власти, передает корреспондент ТАСС.
"Вступая в должность главы Республики Мордовия, клянусь при осуществлении своих полномочий уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Республики Мордовия, защищать и отстаивать интересы Мордовии в Российской Федерации", - произнес слова присяги Волков.
Всенародные выборы главы Мордовии прошли 10 сентября впервые с 2002 года. Согласно данным ЦИК республики, жители региона продемонстрировали самую высокую явку на избирательные участки в стране - 82%. Победу одержал действующий глава Мордовии Владимир Волков с результатом 89,19% голосов избирателей - 455 тыс. 257 жителей.