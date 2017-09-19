Овсянников назначил сенатором от Севастополя замкомандующего ЧФ РФ Валерия Куликова

РУСАДА: визит в РФ аудиторов WADA является рабочим и не подразумевает широкого освещенияСпорт 19 сентября, 13:52
Сенат Конгресса США одобрил выделение военной помощи Украине на сумму $150 млнМеждународная панорама 19 сентября, 13:48
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организациюМеждународная панорама 19 сентября, 13:45
Погода "на миллион": центральную Россию и Поволжье ждет третья волна "бабьего лета"В стране 19 сентября, 13:43
Учения "Запад-2017": проверка "нервной системы" российской армииАрмия и ОПК 19 сентября, 13:32
"Тракай" подтвердил переход Динияра БилялетдиноваСпорт 19 сентября, 13:26
Суд отложил заседание по иску Розенберга к "Телеграф" из-за неявки ответчикаЭкономика и бизнес 19 сентября, 13:21
Скворцова рассказала об успехах России в развитии ядерной медициныОбщество 19 сентября, 13:20
Новороссийск в январе-августе возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузовТранспорт 19 сентября, 12:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил в Совет Федерации (СФ) сенатором от Севастополя заместителя командующего Черноморским флотом (ЧФ) РФ вице-адмирала Валерия Куликова. Соответствующий указ главы города опубликован во вторник на сайте правительства Севастополя.
"Наделить Куликова Валерия Владимировича полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя правительства Севастополя", - говорится в документе.
Ранее в СФ Севастополь представлял Андрей Соболев, назначенный бывшим губернатором города Сергеем Меняйло. Также в СФ Засксобрание региона представляет Ольга Тимофеева, которая продолжит свою работу.
Куликов окончил в 1980 году Черноморское высшее военно- морское училище имени П. С. Нахимова в Севастополе и получил направление на ЧФ. В 1994 году окончил в Санкт-Петербурге Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова. Награжден орденами "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, "За военные заслуги".