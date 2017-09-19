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Овсянников назначил сенатором от Севастополя замкомандующего ЧФ РФ Валерия Куликова

Политика
19 сентября, 13:07 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 19, сентября. /ТАСС

Ранее в Совфеде Севастополь представлял Андрей Соболев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил в Совет Федерации (СФ) сенатором от Севастополя заместителя командующего Черноморским флотом (ЧФ) РФ вице-адмирала Валерия Куликова. Соответствующий указ главы города опубликован во вторник на сайте правительства Севастополя.

"Наделить Куликова Валерия Владимировича полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя правительства Севастополя", - говорится в документе.

Ранее в СФ Севастополь представлял Андрей Соболев, назначенный бывшим губернатором города Сергеем Меняйло. Также в СФ Засксобрание региона представляет Ольга Тимофеева, которая продолжит свою работу.

Куликов окончил в 1980 году Черноморское высшее военно- морское училище имени П. С. Нахимова в Севастополе и получил направление на ЧФ. В 1994 году окончил в Санкт-Петербурге Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова. Награжден орденами "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, "За военные заслуги".

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Овсянников, Дмитрий Владимирович
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