Матвиенко поручила обеспечить свободный въезд в РФ всех делегатов ассамблеи МПС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник в ходе заседания оргкомитета по подготовке и проведению 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) поручила обеспечить беспрепятственный въезд на территорию РФ всех делегатов.

"Необходимо обеспечить беспрепятственный въезд в Россию всех без исключению делегатов ассамблеи. Это принципиальная позиция нашего государства, и здесь недопустимо возникновения каких-либо эксцессов", - сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что никакие санкции и ограничения не должны быть применены к участникам ассамблеи. "Все визовые формальности должны быть полностью улажены, чтобы ни у одного зарубежного парламентария не могло возникнуть претензий к российской стороне", - подчеркнула политик.

По ее данным уже 88 спикеров парламентов заявили о желании приехать на ассамблею МПС. "Все они охраняемые лица, это накладывает еще дополнительные обязательства", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что правительство Санкт-Петербурга и правоохранительные органы должны обеспечить абсолютную безопасность гостей. "Нельзя позволить деструктивным силам омрачить проведение этого крупнейшего парламентского форума", - заключила спикер Совфеда.

Ассамблея МПС в Петербурге

137-я ассамблея МПС пройдет в Санкт-Петербурге в середине октября текущего года. Такое решение было принято на 135-й ассамблее организации в Женеве, несмотря на противодействие Украины и еще нескольких национальных делегаций. В ходе общего голосования Санкт-Петербург получил в свою поддержку 138 из 159 голосов.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 170 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.