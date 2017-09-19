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Володин заявил о беспрецедентном количестве делегаций на МПС в Санкт-Петербурге

Политика
19 сентября, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Спикер Госдумы отметил, что в ходе ассамблеи планируется проведение большого количества двусторонних встреч

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Беспрецедентное количество делегаций, в том числе более 80 спикеров парламентов, посетят 137-ю ассамблею Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет в октябре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании оргкомитета по подготовке и проведению ассамблеи.

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"Мы работаем с пониманием того, что Санкт-Петербург на неделю превращается в столицу парламентаризма. То количество делегаций, которые приедут в Санкт-Петербург, представляя свои страны, беспрецедентно. Для нас это почетно и, конечно, ответственно. Надеюсь, все те шаги, которые мы планировали сделать по подготовке этого огромного парламентского формата, мы сможем пройти", - сказал он.

Володин выразил уверенность в том, что депутаты Госдумы "будут работать рядом с членами Совета Федерации плечом к плечу". Он отметил, что в ходе ассамблеи планируется проведение большого количества двусторонних встреч. "Наши коллеги, заместители председателей Совета Федерации, Госдумы, будут участвовать в реализации этих форматов, потому что у нас только руководителей парламентов приезжает более 80 и порядка 44 заместителей руководителей парламентов зарубежных стран", - подчеркнул спикер Госдумы. При этом он отметил, что "самая большая нагрузка ложится на город, на спецслужбы", которые должны будут обеспечить комфортное и безопасное проведение ассамблеи.

137-я ассамблея МПС пройдет в Санкт-Петербурге в середине октября текущего года. Такое решение было принято на 135-й ассамблее организации в Женеве, несмотря на противодействие Украины и еще нескольких национальных делегаций. В ходе общего голосования Санкт-Петербург получил в свою поддержку 138 из 159 голосов.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 170 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.

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