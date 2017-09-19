Путин 20 сентября обсудит со вновь избранными губернаторами планы по развитию регионов

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 20 сентября встретится с главами регионов, которые были избраны в единый день голосования.
"Участники встречи обсудят итоги выборных кампаний и планы будущей работы по развитию российских регионов", - сообщили в пресс-службе Кремля.
10 сентября в единый день голосования выборы разного уровня прошли в 82 субъектах России, в 17 регионах избрали губернаторов и глав республик. Один из кандидатов был избран посредством голосования в парламенте.