Путин 20 сентября обсудит со вновь избранными губернаторами планы по развитию регионов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 20 сентября встретится с главами регионов, которые были избраны в единый день голосования.

"Участники встречи обсудят итоги выборных кампаний и планы будущей работы по развитию российских регионов", - сообщили в пресс-службе Кремля.

10 сентября в единый день голосования выборы разного уровня прошли в 82 субъектах России, в 17 регионах избрали губернаторов и глав республик. Один из кандидатов был избран посредством голосования в парламенте.