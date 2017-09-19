Дума изменит временные параметры пленарок, чтобы депутаты раньше уезжали к избирателям

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума изменит временные параметры пленарных заседаний, чтобы депутаты могли в пятницу раньше уезжать в регионы для общения с избирателями. Об этом сообщил журналистам во вторник первый вице-спикер палаты Александр Жуков после Совета Думы. Ранее председатель палаты Вячеслав Володин предложил думским фракциям обсудить соответствующую инициативу.

"По средам порядок работы Госдумы будем следующим: выступления представителей фракций по политическим и экономическим вопросам будут не сразу после начала заседаний (в 10:00 мск - прим. ТАСС), а в 12:30", - сказал Жуков. "Это сделано для того, чтобы фракции могли разнести (по времени - прим. ТАСС) те заявления, которые делаются перед началом заседаний Госдумы, и для того, чтобы это было более удобно для представителей СМИ", - добавил он.

По средам предлагается сократить перерыв заседаний Госдумы: он будет не с 14 до 16 часов, как это было раньше, а с 15 до 16 часов, продолжил политик. "В те дни, когда будет "правительственный час", выступления представителей фракций будут в рамках этого "правительственного часа", при этом время для выступлений увеличивается с 5 до 10 минут", - уточнил он.

Что касается заседаний палаты по пятницам, "здесь изменения еще более кардинальные", указал Жуков. "Они будут проходить без большого перерыва, перерыв будет только с 12:00 до 12:30, и заседания будут проходить с 10 до 15 часов, - информировал парламентарий. - Это сделано для того, чтобы депутаты могли в пятницу уехать в округа для общения со своими избирателями".

"Такой запрос со стороны депутатов Госдумы есть, он очень серьезный. Они предлагают каждую неделю общаться со своими избирателями, и, я думаю, это достаточно важное и полезное решение", - подчеркнул Жуков. "В целом время заседаний Госдумы не изменится, поскольку сокращается обеденный перерыв, и, соответственно, время заседаний и в течение недели, и в течение сессии сохранится в том же объеме как и раньше. А депутаты получат больше возможностей для работы в своих округах", - заключил он.

Со своей стороны председатель комитета по регламенту и организации работы Ольга Савастьянова сообщила, что на Совете Думы было также принято решение о том, что законопроекты, касающиеся взаимодействия Госдумы и Счетной палаты, будут переданы в ведение возглавляемого ей комитета. "В связи с тем, что в соответствии с федеральным законом взаимодействие со Счетной палатой - одна из форм парламентского контроля, поэтому вопросы взаимодействия со Счетной палатой, все те изменения, которые будут вноситься в федеральные законы о деятельности Счетной палаты, эти вопросы тоже переданы в наш комитет", - отметила она. "Естественно, такое содержательное изменение в комитете влечет за собой и изменение его состава. Также мы планируем, что будет внесено изменение в название самого комитета", - сказала парламентарий.