Посольство РФ выразило протест властям Польши в связи с осквернением советского кладбища

ВАРШАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Польше потребовало от местных властей обеспечить скорейшее приведение в порядок кладбища советских солдат в Варшаве, оскверненного вандалами.

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении дипломатического представительства.

"Кладбище-мавзолей советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в очередной раз подверглось осквернению неизвестными вандалами. В этой связи посольство России в Польше выразило решительный протест польским властям, призвало их в кратчайшие сроки привести мемориал в надлежащее состояние, установить и наказать виновных", - указано в заявлении.

По данным польской полиции, кладбище осквернили в ночь на понедельник. На разных элементах мемориального комплекса красной и золотой краской нанесены надписи "Смерть врагам народа", "Предатели", "Вон из нашей страны" и другие оскорбительные выражения. Полиция Варшавы расследует случившееся и ищет виновных.

Как сообщила во вторник корреспондент ТАСС пресс-секретарь главы Мазовецкого воеводства Эва Филипович, власти региона уже заказали уборку мемориального комплекса. "Работы должны начаться в среду", - сказала она.

Военное мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в польской столице было заложено в 1950 году. Здесь на площади 19,2 га захоронены 22 тыс. советских солдат, погибших при освобождении Польши от фашистских захватчиков. Главная аллея ведет к гранитному обелиску высотой 15 метров, к подножию которого в дни государственных и религиозных праздников (как польских, так и российских) гости из разных стран и местные жители приносят цветы, зажигают свечи.

На мемориальной доске надпись на двух языках: "Вечная слава воинам Советской армии, погибшим за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков с 1944 по 1945 год".