Мешков обсудил вопросы двусторонних отношений с послом ЕС в Москве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков обсудил с главой представительства Евросоюза в Москве Вигаудасом Ушацкасом вопросы отношений между Россией и Евросоюзом. Об этом во вторник сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы отношений между Россией и Евросоюзом", - информировали в российском дипведомстве.

Как указали в министерстве, встреча состоялась по случаю завершения миссии Ушацкаса в Москве.