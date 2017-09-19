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Мешков обсудил вопросы двусторонних отношений с послом ЕС в Москве

Политика
19 сентября, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

В МИД РФ рассказали, что в ходе беседы были обсуждены вопросы отношений между Россией и Евросоюзом

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков обсудил с главой представительства Евросоюза в Москве Вигаудасом Ушацкасом вопросы отношений между Россией и Евросоюзом. Об этом во вторник сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы отношений между Россией и Евросоюзом", - информировали в российском дипведомстве.

Как указали в министерстве, встреча состоялась по случаю завершения миссии Ушацкаса в Москве.

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Персоны
Мешков, Алексей Юрьевич
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