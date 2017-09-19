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Парламент Пензенской области сможет утвердить своего представителя в СФ 26 сентября

Политика
19 сентября, 17:15 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 19, сентября. /ТАСС

С 2015 года представителем заксобрания региона был Виктор Кондрашин

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ПЕНЗА, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области могут избрать своего представителя в Совет Федерации на первой организационной сессии парламента VI созыва, которая состоится 26 сентября.

Как сообщили в пресс-службе закзсобрания, кроме организационных вопросов по выбору председателя парламента региона и его заместителей, в повестку дня будет включен вопрос о представителе в Совете Федерации от законодательного органа власти Пензенской области.

"До настоящего момента членом Совета Федерации - представителем Законодательного собрания Пензенской области - был Виктор Кондрашин, который был избран на этот пост в 2015 году. 10 сентября Виктор Кондрашин избран депутатом VI созыва пензенского Законодательного собрания по областному списку партии "Единая Россия", - пояснили в пресс-службе облпарламента.

В заксобрании уточнили, что в случае избрания в состав областного парламента VI созыва сенатор Виктор Кондрашин и заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко должны подать соответствующие заявления по месту работы, поскольку выполняют обязанности, несовместимые со статусом депутата заксобрания.

В пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия" корреспонденту ТАСС пояснили, что вопросы о кандидатурах на пост председателя заксобрания и сенатора от Пензенской области будут рассмотрены на конференции регионального отделения партии, которая назначена на среду. Члены партии также окончательно утвердят список депутатов регионального парламента от партии, прошедших по единому партийному списку.

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