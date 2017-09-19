Матвиенко: обвиняя "Лабораторию Касперского" в шпионаже, США мешают разработке технологий

"Нефтехимик" сделал Ягру предложение о переходе в клубСпорт 19 сентября, 19:55
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской областиПроисшествия 19 сентября, 19:48
Кандидат на пост помощника госсекретаря: снижение напряженности - в интересах РФ и СШАМеждународная панорама 19 сентября, 19:43
Американские ученые нашли способ сократить число прививокСоциальная ответственность 19 сентября, 19:39
Билборды с фото Меланьи Трамп убрали с улиц ЗагребаОбщество 19 сентября, 19:22
"Я буду всегда ставить Америку на первое место": главные цитаты из речи Трампа в ООНМеждународная панорама 19 сентября, 19:19
ФИФА дисквалифицировала на шесть лет главу Карибского футбольного союзаСпорт 19 сентября, 19:15
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗЭкономика и бизнес 19 сентября, 19:04
Колобков обсудил с послом Ирана в РФ вопросы взаимодействия в спортивной сфереСпорт 19 сентября, 19:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Обвинения американских сенаторов в адрес "Лаборатории Касперского" являются охотой на ведьм, мешают внедрению новейших разработок и подрывают основы рыночной экономики. Такое мнение высказала во вторник журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я категорически против распространения шпиономании, охоты на ведьм. Голословно обвиняя российскую компанию в содействии кибершпионажу, американские сенаторы наносят удар по конкуренции новейших разработок, мешают внедрению современных технологий", - сказала спикер Совфеда.
Она отметила, что американские коллеги "заигрались в какую-то свою виртуальную игру, игнорируя теперь уже не только принципы реальной политики, но и основы рыночной экономики".
"Создается ощущение, что вирус - не в компьютерах, а в головах наших американских партнеров. Он представляет серьезную угрозу для их логики и здравого смысла. К сожалению, этот вирус "Лабораторией Касперского" не лечится", - сказала Матвиенко.
По словам спикера, американские коллеги словно не замечают, "что у нас есть реальный, а не виртуальныйобщий враг - международный терроризм, который активно использует и интернет, и социальные сети для реализации своих чудовищных замыслов, вербовки граждан, проведения кибератак".
Сенатор выразила уверенность в том, что нужно объединять усилия спецслужб, специалистов по компьютерной безопасности, чтобы бороться с кибератаками. "Нужно не ограничивать, а расширять наше взаимодействие в этой сфере", - подчеркнула Матвиенко.