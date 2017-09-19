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Матвиенко: обвиняя "Лабораторию Касперского" в шпионаже, США мешают разработке технологий

Политика
19 сентября, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Спикер Совфеда отметила, что американские коллеги "заигрались в какую-то свою виртуальную игру, игнорируя теперь уже не только принципы реальной политики, но и основы рыночной экономики"

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Обвинения американских сенаторов в адрес "Лаборатории Касперского" являются охотой на ведьм, мешают внедрению новейших разработок и подрывают основы рыночной экономики. Такое мнение высказала во вторник журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Я категорически против распространения шпиономании, охоты на ведьм. Голословно обвиняя российскую компанию в содействии кибершпионажу, американские сенаторы наносят удар по конкуренции новейших разработок, мешают внедрению современных технологий", - сказала спикер Совфеда.

Она отметила, что американские коллеги "заигрались в какую-то свою виртуальную игру, игнорируя теперь уже не только принципы реальной политики, но и основы рыночной экономики".

"Создается ощущение, что вирус - не в компьютерах, а в головах наших американских партнеров. Он представляет серьезную угрозу для их логики и здравого смысла. К сожалению, этот вирус "Лабораторией Касперского" не лечится", - сказала Матвиенко.

По словам спикера, американские коллеги словно не замечают, "что у нас есть реальный, а не виртуальныйобщий враг - международный терроризм, который активно использует и интернет, и социальные сети для реализации своих чудовищных замыслов, вербовки граждан, проведения кибератак".

Сенатор выразила уверенность в том, что нужно объединять усилия спецслужб, специалистов по компьютерной безопасности, чтобы бороться с кибератаками. "Нужно не ограничивать, а расширять наше взаимодействие в этой сфере", - подчеркнула Матвиенко.

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