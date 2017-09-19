Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о необходимости соблюдения суверенитета в мире призвал Запад вернуть Косово Сербии.

"Призывы соблюдать суверенитет от президента державы, которая разрушила весь миропорядок, прямо скажем, циничны. Давайте начнем с Косова. Кто расчленил бывшую Югославию? Они сами зашли на эту дорогу и открыли ящик Пандоры", - заявил Калашников ТАСС во вторник, комментируя выступление Трампа на Генассамблее ООН.

Он напомнил, что бывшая Югославия была разрушена в обход всех международных правовых норм и санкций ООН, а отторжение Косова "произошло без всякого референдума и силовым методом". Если за скобками призыва Трампа звучит тема Крыма, продолжил Калашников, "то нельзя не сказать, что присоединение к России произошло на основе волеизъявления граждан полуострова и без единой жертвы, без гражданской войны".

"А США сами разрушили международное право, теперь пытаются поучать. Цинизм в высшей степени. Верните сначала Косово!" - заключил глава комитета.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, выступая с трибуны ООН, что международному сообществу следует бороться с угрозами национальному суверенитету. При этом он выразил мнение, что такие угрозы суверенитету проявляются в настоящее время как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, Трамп выступил за то, чтобы "отвергнуть угрозы суверенитету - от Украины до Южно-Китайского моря".