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Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете

Политика
19 сентября, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Депутат напомнил, что бывшая Югославия была разрушена в обход всех международных правовых норм и санкций ООН, а отторжение Косова "произошло без всякого референдума и силовым методом"

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Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о необходимости соблюдения суверенитета в мире призвал Запад вернуть Косово Сербии.

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"Призывы соблюдать суверенитет от президента державы, которая разрушила весь миропорядок, прямо скажем, циничны. Давайте начнем с Косова. Кто расчленил бывшую Югославию? Они сами зашли на эту дорогу и открыли ящик Пандоры", - заявил Калашников ТАСС во вторник, комментируя выступление Трампа на Генассамблее ООН.

Он напомнил, что бывшая Югославия была разрушена в обход всех международных правовых норм и санкций ООН, а отторжение Косова "произошло без всякого референдума и силовым методом". Если за скобками призыва Трампа звучит тема Крыма, продолжил Калашников, "то нельзя не сказать, что присоединение к России произошло на основе волеизъявления граждан полуострова и без единой жертвы, без гражданской войны".

"А США сами разрушили международное право, теперь пытаются поучать. Цинизм в высшей степени. Верните сначала Косово!" - заключил глава комитета.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, выступая с трибуны ООН, что международному сообществу следует бороться с угрозами национальному суверенитету. При этом он выразил мнение, что такие угрозы суверенитету проявляются в настоящее время как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, Трамп выступил за то, чтобы "отвергнуть угрозы суверенитету - от Украины до Южно-Китайского моря".

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Персоны
Трамп, Дональд Калашников, Леонид Иванович (политик)
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