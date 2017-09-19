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Лавров пожелал главе МИД Венгрии преодоления разногласий в ЕС из-за ситуации с беженцами

Политика
19 сентября, 20:46 UTC+3 ООН ООН 19, сентября. /ТАСС

Петер Сийярто сказал, что венгерские власти не позволят нелегальным мигрантам приехать в страну, независимо от того, какое оказывается давление

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто выразил надежду, что Евросоюзу удастся преодолеть разногласия, возникшие из-за ситуации с распределением мигрантов. Беседа министров состоялась во вторник на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"У нас очередное противостояние после решения Европейского суда (в Люксембурге) по квотам на беженцев, - сказал Сийярто в начале встречи. - На нас давят. Но мы не позволим нелегальным мигрантам приехать в Венгрию, независимо от того, какое на нас оказывается давление".

В ответ на это Лавров сказал: "Как вы знаете, мы всегда выступаем за единство Евросоюза, поэтому желаем, чтобы все было хорошо".

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении на своей территории 160 тысяч беженцев, которые находились на тот момент в Греции и Италии. Квоты распределялись пропорционально населению стран сообщества. Венгрия выступала против этого решения, но Еврокомиссия обязала ее принять 1,3 тыс. человек.

В настоящее время против выполнения миграционных квот выступают Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Венгрия и Словакия ранее подали иск в Европейский суд в Люксембурге с требованием отменить решение совета глав МВД ЕС от 2015 года об обязательных квотах на распределение беженцев. Суд этот иск отклонил. Власти Венгрии заявили, что принимают к сведению это решение, но не намерены изменять свою миграционную политику.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Проблема нелегальной миграции в Европе
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Чехия Польша Россия Венгрия Словакия
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Лавров, Сергей Викторович
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